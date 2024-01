Andorra tanca el 32è Trofeu Borrufa amb nou medalles i nou podis

Actualitzada 25/01/2024 a les 19:57

El Trofeu Borrufa ha viscut la tradicional jornada de cloenda i lliurament de premis a la Plaça Major d'Ordino, el fermall a una 32a edició que ha resultat profitosa pels andorrans. La delegació andorrana ha recollit fins a nou medalles -quatre d'elles d'or- i fins a nou podis en els quatre dies de competició, dues d'elles sumades aquest dijous. A la Portella del Mig, Etna Pou s'ha penjat l'or en el gegant sub 16, fent el millor temps en la primera baixada i sent molt regular i mantenint-se en la segona, mentre que en la categoria masculina Jan Visa ha aconseguit la medalla de plata. L'andorrà ha estat el millor en la primera baixada però en la segona ha estat superat pel britànic Harrison Atkins. En la categoria sub 14, Júlia Capdevila ha aconseguit l'or després de dominar les dues mànegues i en nois el millor andorrà ha estat Aleran Mitjana amb una quarta posició.