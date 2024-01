Andorra guanya l'or en l'eslàlom per equips del Trofeu Borrufa

Etna Pou, Jan Visa, Vicky Gallerani i Guillem Rous es van imposar en un ajustat final a l’equip espanyol

Etna Pou, Jan Visa, Vicky Gallerani i Guillem Rous van aconseguir ahir la medalla d’or per a la delegació andorrana en el National Team Event del Trofeu Borrufa. L’equip tricolor es va acabar imposant en una final molt ajustada i emocionant al conjunt espanyol a la pista El Canaro de Canillo i van sumar el sisè metall per a Andorra en tres dies de competició. El National Team Event és, tradicionalment, una de les proves que genera més expectació, en la qual les delegacions dels països lluiten per equips en un eslàlom gegant paral·lel. Són descensos eliminatoris amb equips formats per