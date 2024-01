Anderson Arroyo marxa al Burgos

El central colombià Anderson Arroyo no finalitzarà la temporada amb l'FC Andorra. Propietat del Liverpool, club que té els seus drets, el futbolista va arribar aquest estiu a l'entitat tricolor com a cedit però el seu rendiment no ha estat l'esperat. Arroyo ha jugat 10 partits a les ordres d'Eder Sarabia, només cinc com a titular, i un total de 418 minuts.L'Andorra i el Liverpool van decidir tallar la cessió i el jugador, que ja no va jugar l'amistós d'aquest dimecres a Lleida, s'ha compromés amb el Burgos per la resta de temporada. La direcció esportiva segueix treballant per acabar de tancar algun jugador a la part ofensiva, un extrem, i no es descarta poder aprofitar alguna oportunitat de mercat en altres posicions.