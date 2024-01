L’esquiador torna de la lesió per la porta gran i suma a Schladming el tercer millor resultat de la seva carrera

Joan Verdú va tornar a brillar ahir a la Copa del Món després d’assolir una espectacular setena posició al gegant nocturn de Schladming, a Àustria, en una de les catedrals de l’esquí, amb 40.000 persones a les graderies. Enmig de la foscor a la pista austríaca, no només van ser els focus que la il·luminaven, també va fer-ho l’espectacular segona mànega de l’esquiador de la FAE, que va ser capaç de remuntar 11 posicions (a més de fer el segon millor temps de la segona baixada, superat només per l’extraterrestre Marco Odermatt). Verdú va tornar així per la porta gran