Dues medalles per a Andorra en la segona jornada del Borrufa

Etna Pou es penja la plata al gegant sub 16, i Vicky Gallerani s’endú un bronze a l’eslàlom sub 14

Andorra va penjar-se dues medalles més (una de plata i una de bronze) en la segona jornada del Trofeu Borrufa, i va sumar cinc distincions després de les tres de dilluns. Els esquiadors del país van sumar, a més, tres podis més gràcies a tres quarts llocs. El que no va arribar ahir, però, va ser la segona victòria, tot i que va ser ben a prop tant al gegant sub 16 com a l’eslàlom sub 14. Després de guanyar dilluns l’eslàlom sub 16, Etna Pou va quedar ben a prop de repetir victòria al gegant. L’esquiadora va marcar el millor