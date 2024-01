Actualitzada 24/01/2024 a les 06:19

L’equip femení del CV Encamp va perdre per 3-0 a la pista del Torelló a la Tercera Catalana. Les locals van endur-se la primera mànega per 25-16, i van sumar també la segona per 25-19. Les tricolors van seguir lluitant, però el 25-22 va acabar donant el triomf al Torelló.