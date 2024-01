Àxel Esteve no acaba l'eslàlom d'Schladming

Actualitzada 24/01/2024 a les 20:24

Àxel Esteve no ha pogut completar la primera mànega de la Copa del Món d'Schladming, Àustria. Sota una intensa pluja que ha condicionat als dorsals alts, Esteve no ha pogut trobar el ritme a una pista transformada per la pluja, que ha anat a més durant l'evolució de la carrera. L'andorrà ha quedat fora a una triple porta a la part final en què no ha pogut entrar a temps.El seu pas de crono pel primer sector el situava amb 1.32, quedant 63è mentre que en el segon sector era el 60è amb 1 i en tercer just abans de no poder continuar, era 65è amb 2.24.