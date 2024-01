Verdú reapareix a la Copa del Món d'Àustria, confiat a “donar gas”

Actualitzada 23/01/2024 a les 05:33

Joan Verdú reapareixerà aquesta tarda a la Copa del Món després de la lesió que va obligar-lo a perdre’s la cita de gegant a Adelboden a principis de mes. L’esquiador disputarà avui la cursa nocturna de Schladming a les 17.45 hores (la segona mànega serà a les 20.45), on arriba amb la moral ben alta. “Els entrenaments han estat espectaculars pel que fa a condicions, i també amb sensacions molt bones”, va destacar Verdú, que va afegir que “confio a fer una bona cursa perquè hem treballat molt per arribar en condicions òptimes a aquesta cursa en una pista que m’agrada”. Per acabar, va assenyalar que “l’any passat ja vaig fer un bon esquí i espero donar gas, perquè tinc unes ganes de competir brutals”.

D’altra banda, Bartumeu Gabriel passarà pel quiròfan després de trencar-se el lligament encreuat de la cama dreta.