La defensa com a clau de tot

El vestidor del MoraBanc treu pit tot i la derrota a Vitòria i destaca la lluita de l’equip

Tot i la derrota de diumenge a la pista del Baskonia, el vestidor del MoraBanc Andorra va mostrar-se conscient que és un partit d’aquells que no resten, sinó que s’acosten més a sumar, per molt que el marcador i la classificació diguin que has perdut. Els més de 100 punts de Baskonia i l’actuació estratosfèrica de Howard (28 punts) i Moneke (26 punts), van acabar condemnant uns tricolors que van mantenir la línia de joc de les últimes setmanes, malgrat la defensa. I és que si un mira l’última derrota que havien patit el de Natxo Lezkano, ahir va fer