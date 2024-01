Etna Pou es penja el primer or tricolor a l’eslàlom sub 16, i arriben cinc Top-5 més

Andorra va tancar la primera jornada de la 32a edició del Trofeu Borrufa amb un total de tres medalles i sis podis (els cinc primers pugen als llocs d’honor), i en una estrena amb protagonisme per a Etna Pou, que va segellar la primera victòria per a Andorra a l’eslàlom sub 16. Més enllà de les curses, però, el primer dia de Borrufa va servir també per realitzar l’habitual cerimònia d’inauguració als carrers d’Ordino, on els gairebé 260 participants de 27 països al campionat d’esquí de base, van desfilar amb les seves banderes per la vila ordinenca. Pou va dominar amb