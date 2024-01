Dos medalles i tres podis a la segona jornada del Borrufa

Actualitzada 23/01/2024 a les 16:46

Andorra ha tancat la segona jornada de competició del Trofeu Borrufa amb dues medalles i tres podis més. Etna Pou, que ahir va guanyar l’eslàlom sub 16, ha tingut avui també prop la victòria en el gegant, ja que havia fet el millor temps a la primera mànega empatada amb l’espanyola Jana Borda. En aquesta mateixa cursa, Carlota Comellas ha estat quarta. L’altra medalla de la jornada ha arribat a l’eslàlom sub 14, on Vicky Gallerani ha estat tercera a 1”25 de la vencedora, la gala Sarah Mehay, mentre que Martina Marot ha estat quarta. A les curses masculines, Andorra s’ha hagut de conformar amb un únic podi, el de Jordi Rogel, quart, al gegant sub 16. A l’eslàlom sub 14, Guillem Rouss, desè, ha estat el millor classificat.El Borrufa viurà demà la tercera i penúltima jornada de competició amb la celebració del Team Event, la competició per equips, que se celebrarà al Canaro.