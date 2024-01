18a plaça de Verdú a la primera mànega d'Schladming

Actualitzada 23/01/2024 a les 19:36

Joan Verdú ha acabat 18è a la primera mànega de la Copa del Món de gegant d’Schladming, en el que era el seu retorn al circuit mundial després de la seva lesió. L’esquiador, que sortia amb el dorsal 11, el millor que ha tingut mai en una prova de Copa del Món, ha marcat un temps d’1’06”36 després d’una baixada en què no ha arriscat amb l’objectiu de poder acabar per entrar després a la segona mànega, i on ha acabat a 1”35 del millor temps, obra del local Manuel Feller.Verdú ha tingut un ensurt, ja que després de creuar la meta no ha pogut frenar bé i ha anat per terra, tot i que ràpidament s’ha aixecat i ha somrigut a càmera, pel que podrà disputar sense problemes la segona mànega, prevista a les 20.45 hores, i on arrencarà amb el dorsal 13.