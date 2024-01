Nova victòria d'un VPC que segueix intractable

Actualitzada 22/01/2024 a les 05:35

El VPC Andorra masculí continua intractable a la Divisió d’Honor Catalana i ahir va imposar-se per un contundent 48-6 a Prada de Moles davant del Barça Blau. Els tricolors van dominar des de l’inici i al descans ja guanyaven per un contundent 27-6. A la represa, el duel va seguir la mateixa dinàmica i els de Dani Raya van acabar imposant-se per 48-6.

Els tricolors sumen tres triomfs en tres partits i diumenge visitaran el Badalona.