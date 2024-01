El conjunt tricolor dona la cara però acaba perdent a Vitòria i trenca així la bona dinàmica de resultats

El MoraBanc Andorra va veure trencada la ratxa de victòries després de caure per 108-95 al Buesa Arena contra el Baskonia en un duel en què es va acabar demostrant per què un equip juga l’Eurolliga i per què l’altre acaba de tornar a l’ACB. Els tricolors, que tot i el marcador no van fer un partit gens dolent, van donar-ho tot, però el que pot donar-te per guanyar molts equips de la competició domèstica, quan jugues contra algú de la màxima competició continental has de multiplicar-ho per mil. I ahir el MoraBanc no en va tenir prou. El MoraBanc va