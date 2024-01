Gina del Rio segueix de dolç i suma un nou triomf

Actualitzada 22/01/2024 a les 05:37

Gina del Rio segueix de dolç i és més líder de la FESA Alpen Cup, Copa d’Europa júnior després d’endur-se ahir la victòria a la segona de les curses celebrades a Jakuszyce (República Txeca), la de deu quilòmetres clàssics amb sortida massiva. Després d’haver estat segona als deu quilòmetres lliures celebrats durant la jornada de dissabte, la fondista va tornar a pujar ahir al podi, enduent-se a més la victòria.

Del Rio va dominar la cursa des de l’inici i va passar primera pels cinc quilòmetres amb un segon de marge sobre Iris de Martin, i va mantenir-se al capdavant de la prova, superant finalment De Martin per tot just un segon. La tercera posició va ser per a Maria Gismondi, que va entrar a 19 segons.

Amb la victòria d’ahir i la segona posició de dissabte, la fondista de la FAE continua sent líder i amplia les diferències amb les seves perseguidores. La següent cursa serà al febrer a Itàlia.