Bartumeu Gabriel es trenca el lligament creuat de la cama dreta

Bartumeu Gabriel durant la prova a Pozza di Fassa, al Brasil, on es va lesionar

Actualitzada 22/01/2024 a les 16:45

Bartumeu Gabriel ha patit una lesió de gravetat que el deixa fora de les pistes per aquesta temporada. L'esquiador s'ha trencat el lligament creuat de la cama dreta amb una possible afectació al menisc, segons han confirmat les proves que se li han fet a Andorra després de les molèsties que va notar durant la disputa divendres passat de la primera mànega del gegant dels Nacionals de Brasil a Pozza, informa la FAE.Gabriel serà operat el 8 de febrer i després de la intervenció es determinarà la duració de la recuperació. L'esquiador ha manifestat que "ha sigut una pena fer-me mal perquè estava tornant a agafar el ritme, i en notava amb un estat de forma boníssim" i ha destacat que "és frustrant" patir una lesió tan greu però "ja tinc el focus a l'operació i a la recuperació". Bartumeu Gabriel preveu poder assolir el millor estat de forma possible "cap al setembre o octubre".