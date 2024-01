Andorra enceta el Borrufa amb una victòria i cinc podis més

Actualitzada 22/01/2024 a les 19:18

Andorra ha encetat la 32a edició del Trofeu Borrufa d’esquí de base amb un total de sis podis, on destaca l’única victòria tricolor de la jornada aconseguida per Etna Pou. L’esquiadora s’ha imposat a l’eslàlom sub 16 amb un temps d’1’11”11, superant en més d’un segon i mig a Brooke Baxter, i en 1”67 a Nur Torres. En aquesta mateixa prova, Isabella Pérez s’ha quedat també a tocar del podi (al Borrufa són els cinc primers) amb una sisena posició.

La prova més profitosa per Andorra ha estat el gegant sub 14 femení, amb tres de les cinc places del Top-5 per a esquiadores del país. El triomf ha estat per a l’hongaresa Boglarka Brozik, i Jana Ferrer, segona, Paula Ledesma, quarta, i Julia Capdevila, cinquena, han ocupat els llocs d’honor.

Pel que fa a les curses masculines, Andorra ha sumat dos podis més. Jan Visa ha estat segon a l’eslàlom sub 16 a 1”66 del triomf que ha aconseguit l’espanyol Luken Garitano, mentre que Guillem Rous ha estat cinquè al gegant sub 14 a 2”06 del triomf.

La primera jornada del Borrufa es completarà aquesta tarda amb l’habitual cerimònia d’obertura a la plaça Major d’Ordino, on es farà la desfilada dels 27 països participants al campionat. L’acció seguirà demà amb intercanvi de disciplines amb un eslàlom sub 14 i un gegant sub 16.