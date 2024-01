Un FC Andorra exhibint l’ànima i la valentia amb comptagotes cau a Saragossa i es complica més la vida

Li va sortir la jugada a la perfecció al Saragossa. Paït el vodevil sobre la neu, dels ets i uts de la vigília i després que el director general de l’entitat aragonesa, Raúl Sanllehí, collés fins al cansament per tal que el partit no es disputés divendres –el conjunt local guanyava un dia de descans i s’assegurava tenir l’escalf de la seva afició–, l’FC Andorra no va ser capaç de regirar-se i tirar d’orgull. En un partit amb poca esma, més enllà dels 10 minuts que van obrir el segon acte, l’FC Andorra va claudicar a La Romareda i va