L'FC Andorra segueix jugant amb foc (2-0)

Actualitzada 20/01/2024 a les 18:16

L’FC Andorra segueix jugant amb foc i aquesta tarda ha perdut per 2-0 a La Romareda davant del Saragossa. Després d’una primera part amb ben poca història, una errada al tram final ha condemnat els tricolors, i just quan millor estava l’equip a la represa, ha arribat el segon del conjunt local que ha deixat el partit ja sentenciat.El duel ha arrencat elèctric, amb una primera rematada de Marsà que ha sortit alta al primer minut, i la resposta dels locals que ha tret Dani Martín amb una bona intervenció. A partir d’aquí, ben poca cosa, amb la pilota tricolor amb possessió estèril i sense profunditat, i amb els locals provant de fer mal sortint ràpid, com amb una internada de Francho que ha tret Dani. I quan la primera part ja agonitzava, la història de sempre. Errada de la defensa en la sortida de pilota, li cau l’esfèrica a Francho a la frontal, i supera a Dani amb un xut col·locat al pal.A la represa, els tricolors han semblat sortir conscient del que es jugaven i han tingut l’empat a la primera jugada, però la rematada de Scheidler de cap després de la centrada de Pampín ha acabat en córner després d’una gran intervenció de Badia. Precisament al servei de cantonada, Pastor ha tingut també l’1-1 amb una rematada de cap que ha acabat sortint alta. El domini tricolor, però, no només s’ha anat esvaint, si no que el que ha acabat arribant ha estat el segon dels locals amb un autèntic golàs de Fran Gámez. Toni Moya, primer, ha enviat una pilota al travesser en una falta directa, i la pilota li ha caigut a Gámez a la frontal de la petita per superar a Dani Martín amb una excel·lent xilena. Pocs minuts després els aragonesos han fet el tercer, però el VAR l’ha acabat anul·lant per fora de joc.A partir d’aquí, ben poca cosa. Els tricolors han anat a pel gol sense cap èxit, mentre que el Saragossa esperava al darrere i provava de sortir a la contra per acabar de sentenciar, si és que no ho estava ja, el partit. El marcador, però, ja no s’ha tornat a moure, i l’FC Andorra ha acabat sumant la 12a derrota de la temporada en 23 partits.Amb la derrota, els tricolors queden a un punt de la permanència, una distància que podria ser encara més gran en funció del resultat de demà de l’Osca. Els tricolors rebran diumenge vinent a l’Elx (16.15 hores) a l’Estadi Nacional.