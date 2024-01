Jornada d'activitats per a infants amb diversitat funcional

Actualitzada 21/01/2024 a les 18:38

La candidatura als Campionats del Món d’esquí alpí Andorra 2029 ha organitzat una jornada per als infants amb diversitat funcional i mobilitat reduïda als sectors Soldeu i el Tarter, en què s'han dut a terme passeig amb múixing i d’esquí adaptat, hoquei sobre neu, snowboard riglet de Burton, un paral·lel i un eslàlom gegant. Segons informa la candidatura, la jornada s'ha celebrat amb motiu del dia mundial de la neu i ha acollit a nens i nenes d'entre els 4 i els 14 anys. Hi ha col·laborat les associacions AMMA (de malaties minoritàries), AUTEA (trastorn de l’espectre de l’autisme), ASDA (síndrome de down) i AUFARE (usuaris, familiars i representats legals de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell).