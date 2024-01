Gran repte per avaluar la millora

El MoraBanc Andorra visita la pista del Baskonia en cerca del quart triomf seguit

El MoraBanc posarà a prova aquesta tarda la seva millora amb la visita a la pista del Baskonia (17.00 hores), on buscarà sumar la quarta victòria consecutiva a l’ACB per seguir obrint forat respecte a les posicions de descens. No serà, però, gens fàcil, i és que al davant hi haurà un dels equips d’Eurolliga, i que arriba de guanyar, per cert, a la pista de l’Estrella Roja a la màxima competició continental. És cert que el conjunt basc va endur-se un pal després de quedar fora de la Copa del Rei, però en les últimes setmanes està mostrant una