El MoraBanc cau contra el Baskonia (108-95)

Actualitzada 21/01/2024 a les 18:46

El MoraBanc Andorra ha vist trencada la ratxa positiva de resultats després de perdre per 108-95 la pista del Baskonia. Tot i arrencar be i arribar a manar per fins a deu punts a la primera meitat, la qualitat individual dels locals, liderats per Howard i Moneke, ha acabat sent determinant perquè el conjunt basc sumés la victòria.

El duel ha arrencat amb poc encert a una i altra banda, amb Howard liderant els locals, i amb Llovet fent-se l’amo de la pintura tricolor en atac amb quatre punts seguits. Els dos equips s’han anat endollant, i l’entrada de Maric i Andric, a més dels triples que començaven a entrar, ha proporcionat un 2-12 de parcial visitant (11-19). El Baskonia s’ha apropat, però de nou els tricolors han arribat a marxar nou amunt amb un triple d’Andric abans de que els bascos tanquessin el primer quart amb un triple sobre la botzina (20-26). Un 5-0 de sortida dels locals ha tornat a situar-los a un punt (25-26), però els tricolors han tornat a treure el caràcter amb la dinamita i l’encert de Montero i Harding per marxar deu amunt (27-37). Howard i Moneke, poc a poc, han anat despertant i endollant-se, i el Baskonia s’ha agafat a tots dos per acostar-se, primer, i capgirar el marcador, després al tram final del segon període (45-44), en el tram final d’una primera part que ha acabat 49-47.

A la represa el duel ha entrat en un intercanvi de cops, amb els tricolors desaprofitant tirs lliures per no despenjar-se, però fent valer l’encert des del triple. Però poc a poc, el Baskonia ha anat fent gala de la seva qualitat individual per obrir un petit forat de vuit punts (70-62) quan el partit transitava en el pitjor moment del MoraBanc mentre Moneke seguia amb la seva exhibició per tancar el tercer quart 76-68. Els partit estava en un moment crític, però els tricolors s’hi agafaven, com en un triple d’Andric, però el Baskonia responia, també, des dels 6,75 metres, i marxava 12 amunt (85-73) a vuit minuts pel final. Els tricolors ho han provat de totes maneres i no li han perdut la cara al partit en cap moment (més enllà dels dos últims minuts), però al final la qualitat individual del Baskonia ha acabat decantant el partit i trencant la ratxa de tres victòries seguides del MoraBanc.

Els tricolors rebran dissabte que ve a la Penya al Poliesportiu a partir de les 20.45 hores.