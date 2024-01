Actualitzada 20/01/2024 a les 06:24

El retorn de Tyson Pérez amb el MoraBanc Andorra haurà d’esperar, i és que l’ala pivot no viatjarà a Vitòria amb els tricolors per enfrontar-se demà al Baskonia, tal com va explicar el tècnic Natxo Lezkano. L’ala pivot podria tornar la setmana vinent contra el Joventut.