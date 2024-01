El pilot completa per cinquena vegada la cursa més dura del món amb Margot Llobera i Marc Torres

Albert Llovera va arribar a Yanbu i va aconseguir així completar per cinquena vegada a la seva carrera el Ral·li Dakar. El pilot del Fesh Fesh va cloure la competició en 17a posició a la classificació general de campions, fent així el seu segon millor resultat al ral·li més dur del món. El d’enguany ha estat un dels Dakars més durs disputats, i Llovera va donar-ne fe, ja que ahir també va haver de patir de valent per completar el recorregut, després de registrar una doble punxada quan tot just s’havien disputat deu quilòmetres d’especial. Però tot i aquest imprevist, el