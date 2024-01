La forta tempesta de neu que assota part d’Espanya tenyeix de blanc La Romareda i el partit queda ajornat

El partit que havien de disputar ahir a La Romareda el Saragossa i l’FC Andorra va quedar cancel·lat per la forta tempesta que, en les darreres hores, ha assotat part de l’Estat espanyol. 15 comunitats autònomes del país veí, entre les quals Aragó, es troben en alerta per nevades, pluja, vent i temperatures sota zero, i l’escenari del partit va quedar ja a primera hora de la tarda cobert per una gruixuda capa neu. Després d’hores de deliberació i d’ajornar la decisió –el partit estava programat per a les 20.30 hores–, una darrera trobada en la mateixa gespa entre els