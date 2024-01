Irineu Esteve haurà d'estar un mes més fora de competició per lesió

Actualitzada 20/01/2024 a les 06:27

Irineu Esteve haurà d’allargar el seu procés de recuperació i estarà prop d’un mes més fora de combat per la lesió que va fer-se a l’esquena. El fondista de la FAE segueix amb el treball específic, però encara no es troba en condicions de competir, i la previsió és que pugui reaparèixer a finals de febrer en una cursa de la Copa d’Europa com a preparació per disputar tres proves de la Copa del Món al març.

Esteve va manifestar que “la idea és tornar a la Copa d’Europa a finals de febrer per intentar rodar una mica, i llavors fer tot el març la Copa del Món, si tenim un bon nivell i si l’esquena em respecta”, i va agregar que “ara encara em fa mal i estem perdent molts dies d’entrenament que després són difícils de recuperar. Això sí, penso que si podem començar a entrenar ja, encara que sigui suau i poques hores, es pot recuperar”.

Per la seva banda, Gina del Rio disputa avui i demà dues curses de la Copa d’Europa.