Inici de la Copa del Món Comapedrosa Andorra amb la cursa individual a Arinsal

Actualitzada 20/01/2024 a les 06:30

La Copa del Món d’esquí de muntanya Comapedrosa Andorra viurà avui la primera jornada de competició amb la disputa de la cursa individual. La competició va encetar-se ahir a Arinsal amb la cerimònia d’inauguració i l’entrega de dorsals als cinc millors competidors en categoria masculina i femenina.

L’acció arrencarà avui a les 10.00 hores amb la cursa individual masculina, i a les 10.40 hores començarà la femenina. La sortida serà al Xalet Igloo del sector d’Arinsal a 2.300 metres, i durant el recorregut es coronarà un dels cims més alts del país, el pic de Sanfonts, a 2.980 metres d’alçària, amb un traçat de 1.610 metres de desnivell per als homes i de 1.370 metres per a les dones, amb Oriol Olm i Arnau Soldevila com a representants del país. La Copa del Món posarà demà el punt final amb la disputa de la cursa vertical, amb un circuit de 3,5 quilòmetres i 720 metres de desnivell a la pista de Les Marrades.