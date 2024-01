El Saragossa-FC Andorra es juga avui a les 16.15 hores

Actualitzada 20/01/2024 a les 10:36

El partit que havien de disputar ahir a l'estadi de la Romareda el Saragossa i l’FC Andorra i que va quedar cancel·lat per la forta tempesta de fred i neu que ha assotat part de l’Estat espanyol, es disputarà, finalment, avui a les 16.15 hores. Després d’hores de deliberació i d’ajornar la decisió –el partit estava programat per divendres a les 20.30 hores–, una darrera trobada en la mateixa gespa entre els delegats de l’FC Andorra i el Saragossa i l’equip arbitral, encapçalat pel castellanolleonès Germán Cid Camacho, va determinar la suspensió definitiva del duel per la impossibilitat de jugar a futbol en aquelles condicions. Cap a la 1 de la matinada es va conèixer que la jutgessa de la competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) havia determinat el nou horari del partit. La decisió de no jugar ahir no va recaure gairebé en l’FC Andorra, ja que l’equip tricolor estava disposat a exhaurir les opcions fins al final i van tenir molt clar des de l’inici de la tarda que el Saragossa no estava fent prou esforços per solucionar la situació i que l’equip aragonès ja signava l’ajornament de bon grat.