Tret de sortida a la Copa del Món d'esquí de muntanya

Actualitzada 19/01/2024 a les 19:41

La 13a edició de la Copa del Món d’Esquí de Muntanya i la 5a edició de la Comapedrosa Andorra ha donat el tret de sortida aquesta tarda amb l'acte d'inauguració que s’ha celebrat a Arinsal. Segons informa el domini, la cerimònia ha comptat amb l'entrega dels dorsals als cinc millors competidors en cada una de les categories, femenina i masculina. Els esportistes són provinents d'Itàlia, França, Suïssa i Espanya i competiran demà a l'Individual Race, que per primera vegada passarà per un dels pics més alts del país, el pic de Sanfons, situat a 2.890 metres. La cursa acollirà prop de 100 atletes provinents de 17 països diferents, entre ells els andorrans Arnau Soldevila i Oriol Olm, que competiran en les dues modalitats, així com Adrià Bartumeu, que se centrarà en la Vertical Race.A l'acte inaugural hi ha assistit la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, qui ha posat en valor l’esforç de l’organització, i el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, qui ha recordat que la Copa del Món "posiciona al país com una referència en la disciplina" de l'esquí de muntanya. També ha estat present el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, i el delegat oficial de la ISMF, Jordi Canals.