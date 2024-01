Santacreu i Capdevila, a la comissió esportiva de l'ACA

Toni Santacreu i Joel Capdevila comandaran la Comissió Esportiva de l’ACA Club, que actua com federació nacional d’automobilisme. En el cas de Santacreu, exercirà de president, mentre que Capdevila es farà càrrec de la gestió tècnica de l’ens. El president de l’ACA Club, Enric Tarrado, va valorar la implicació de Santacreu en el consell directiu del club, així com la seva trajectòria esportiva. Pel que fa als calendaris, les dues proves estrella de l’ACA Club seguiran sent la Pujada a Arinsal i el Ral·li d’Andorra Històric. En el cas de la primera, que es farà del 14 al 16 de juny,