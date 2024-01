L’equip tricolor, en zona de descens, visita La Romareda en un partit d’urgències davant el Saragossa

Després del cop rebut contra el Leganés a l’Estadi Nacional, sobretot per no saber tancar un partit que l’equip tenia controlat, l’FC Andorra afronta aquest vespre (20.30 hores) un test d’allò més exigent davant el Saragossa. No sembla La Romareda el paradís ideal per treure el cap ni per revifar, però la necessitat colla, i molt, l’equip tricolor, que es troba en zona de descens però que és conscient que donar un cop d’efecte en una plaça d’aquesta magnitud pot ser el millor reconstituent. No seria res inesperat ni inèdit, ja que la temporada passada l’Andorra va ser capaç de