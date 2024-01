Irineu Esteve allargarà el procés de recuperació

Actualitzada 19/01/2024 a les 12:07

Irineu Esteve haurà d'allargar el seu procés de recuperació i estarà fora de competició gairebé fins al mes de març. Tot i que la intenció era que pogués reaparèixer la setmana vinent a la Copa del Món de Goms, finalment no podrà fer-ho, i la previsió és que torni el primer cap de setmana de març al circuit mundial (2 i 3 de març a Lathi), i que faci abans una prova de la Copa d'Europa per posar-se a to.

El fondista va fer un primer tractament desinflamatori perquè pogués entrenar i no tenir dolor a l'esquena, però no va acabar de funcionar i ara està realitzant un altre tractament. La previsió és que en els propers dies se li acabi de desinflamar, i pugui començar a entrenar ja sense dolor.

Esteve ha assenyalat que "la idea és tornar a la Copa d’Europa a finals de febrer per intentar rodar una mica, i llavors fer tot el març la Copa del Món, si tenim un bon nivell i si l’esquena em respecta", i ha afegit que "ara encara em fa mal i estem perdent molts dies d’entrenament que després són difícils de recuperar. Això sí, penso que si podem començar a entrenar ja, encara que sigui suau i poques hores, es pot recuperar".