Tobias Borg, millor triplista de l'ACB amb un 57,1%

La sensacional exhibició de Tobias Borg davant el Surne Bilbao Basket va ser, sens dubte, el principal esperó i un dels arguments del MoraBanc Andorra per aconseguir la darrera victòria al Poliesportiu, tercera consecutiva a la Lliga Endesa. A més, la que va ser la millor posada en escena de l’escorta suec en la seva trajectòria a l’ACB –gairebé vuit temporades–, amb 20 punts, 6 triples, 5 assistències, 4 recuperacions de pilota i 24 crèdits de valoració, ha esdevingut l’empenta definitiva per poder exhibir uns números excel·lents. Una xifra destacada per sobre de les altres: el 57,1% d’encert des dels 6,75, que fa que Borg sigui, ara mateix, el jugador amb una mitjana més alta d’encert en triples de la Lliga Endesa. El jugador del MoraBanc encapçala aquest apartat individual i supera grans especialistes del tir exterior com Àlex Abrines, del Barça, amb un 51,2%; Kassius Robertson, del València Basket, i Tim Abromaitis, del Tenerife, tots dos amb un 45,9%, i Chima Moneke, del Baskonia, que enregistra un 44,7% d’encert. En l’apartat de recuperacions, Jean Montero lidera la categoria amb 2,1 de mitjana per partit, i en esmaixades hi ha també un altre jugador del MoraBanc Andorra, Felipe dos Anjos, que és el tercer que més aixafa l’anella rival amb 1,6 per partit, per darrere de Tavares i Poirier (1,8).