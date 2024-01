Més de 250 esquiadors disputaran al 32è Trofeu Borrufa

Actualitzada 18/01/2024 a les 11:48

259 corredors de 35 països disputaran la propera setmana la 32a edició del Trofeu Borrufa d’esquí alpí de base (sub 14 i sub 16) a Ordino Arcalís. La principal novetat per enguany serà l’ampliació dels participants de la FAE, que passaran dels 30 dels últims anys amb dos equips, als 63 d’enguany amb un total de tres conjunts. Segons ha explicat la portaveu de la federació, Meritxell Santuré, aquesta decisió arriba a petició del subcomitè d’esquí alpí de la FAE perquè “es posava massa pressió als joves esquiadors”.

Des de l’organització, el director d’Ordino Arcalís, Israel Ramonet, ha manifestat que “en 32 anys hem superat moltes adversitats, però també records i alegries” i ha agregat que “treballem per tenir la flama viva, una flama que està ben arrelada i consolidada en l’àmbit internacional”.

La competició es desenvoluparà de dilluns a dijous en jornades de matí (dimecres hi haurà també competició a la tarda amb el Team Event al Canaro). A més, el dilluns a la tarda es farà la inauguració al centre d’Ordino amb l’habitual desfilada de tots els participants, mentre que dijous hi haurà al mateix indret l’entrega de premis final i la cloenda. Preguntat per les condicions meteorològiques, que l'any passat van complicar el campionat i van obligar a fer canvis al calendari de proves, Ramonet ha assenyalat que "estem atents a la previsió, perquè en principi demà ha de nevar".