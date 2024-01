L’inversor del club anuncia que deixa de posar-hi diners donades les poques possibilitats de l’equip de jugar a Europa

En només 24 hores la plantilla del Penya Encarnada va assaborir les dues cares del futbol. Una de molt dolça, superar la primera eliminatòria de la Copa Constitució i fer descarrilar per penals l’FC Santa Coloma, i una altra, la més amarga, veure com la falta de liquiditat de l’entitat vermelha deixarà fins a set futbolistes a la intempèrie. L’endemà de la celebració per accedir als quarts de final de la Copa, la plantilla del Penya va ser informada que el principal inversor de l’entitat, un fons nigerià, ha decidit tancar l’aixeta i no aportar més diners al projecte, ja que