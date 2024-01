Actualitzada 18/01/2024 a les 06:00

El Valls del Nord va superar al CTT Amics de Terrassa per 5 a 1, en una trobada corresponent a l’11a jornada del grup 5è de Segona Divisió espanyola. L’equip format per Boris Rodríguez, Josep Ma. Blancafort, Francesc Masip i Xavier Martínez es manté com a primer classificat.