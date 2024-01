Actualitzada 17/01/2024 a les 05:39

El GEVA-CEA A, format per Serni Ribera, Josep Ribera, Cristofer Luke i Esteve Mateu va assolir la segona posició a la Copa Catalana i no va poder revalidar el títol. En cinc rondes molt igualades, el Lleida A es va imposar als andorrans per mig punt en la suma de taulers.