Albert Llovera es manté en el top 20 de la general

En motos, el resident Van Beveren guanya l’etapa i ja és tercer

Albert Llovera, Margot Llobera i Marc Torres van arribar a Al’Ula, al nord de l’Aràbia Saudita, localitat on es concentrarà la part final del Dakar 2024. La novena etapa, la d’ahir, entre Hail i Al’Ula, amb 639 quilòmetres i una especial de 471, la va superar l’equip Fesh-Fesh amb un registre de 6h54’17”, en una excel·lent 17a posició en la modalitat de camions. “Almenys avui [és a dir, ahir] hem pogut gaudir durant uns quilòmetres. La resta, uf...” va explicar a la fi de l’etapa el pilot de la capital. La sortida no va ser fàcil per a Llovera i el