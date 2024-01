La federació no respòn a les acusacions de l’exseleccionador i exposa que la decisió del relleu ha estat molt meditada

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) no respondrà, de moment, les acusacions que l’exseleccionador femení, José Martín Guti, va abocar dirigides a l’ens en la versió oferta al voltant de la seva destitució. El director tècnic de la federació, Eloy Casals, va assegurar que “estem molt agraïts de la feina del José [exseleccionador durant vuit anys] i no entrem a valorar o a desmentir una cosa que ha dit, no entrarem ara en una guerra amb ell”. Tot i això, el president de la FAF, Félix Álvarez, va exposar que “estem analitzant les declaracions de l’exseleccionador i contestarem més endavant,