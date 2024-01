La Copa del Món femenina a Soldeu, l'examen parcial de cara al 2029

Actualitzada 16/01/2024 a les 13:40

La pista Avet de Soldeu acollirà el cap de setmana del 10 i 11 de febrer la Copa del Món femenina d'esquí alpí, amb la presència de les millors del món, i en una prova que significarà un test molt important de cara al 4 de juny a Reykvavik, on s'escollirà la seu dels Mundials del 2029. De fet, durant la presentació de la prova, el director general del comitè organitzador, David Hidalgo, ha subratllat que aquesta Copa del Món femenina esdevindrà un "examen parcial de cara a l'elecció dels Mundials del 2029", així com ha destacat que forma part del calendari mundial d'aquesta temporada i afavorirà Andorra de cara a "estar presents en la memòria d'aquells que encara estan indecisos". La cita tindrà dues proves. El dissabte 10 es disputarà l'eslàlom gegant i el diumenge 11, l'eslàlom, amb la presència de les andorranes Carla MIjares -gegant- i Íria Medina -eslàlom-.Els responsables estan treballant aquests dies en tasques de logísitica per tenir la pista a punt i el responsable de tot l'operatiu, Santi López, ha explicat que "soc optimista perquè tot i venir d'una temporada complicada per la manca de precipitacions, la darrrera entrada d'una finestra d'aire fred ha permès produir el màxim de neu". S'esperen 110 esquiadores de 26 països diferents, entre elles, les primeres espases del circuit com Mikhaela Shiffrin, Lara Gut-Behrami, Petra Vlhova o Federica Brignone, i gairebé 400 periodistes acreditats. Durant la presentació s'ha donat la cita bona part del teixit polític del país, així com el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, i el cap de Govern, Xavier Espot.