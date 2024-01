Carla Mijares, a punt per l'eslàlom de la Copa del Món de Flachau

Carla Mijares disputa aquest vespre l’eslàlom de la Copa del Món de Flachau (Àustria), cita nocturna del calendari mundial d’alpí. L’andorrana, que en les darreres setmanes està practicant un bon esquí, serà al portilló de sortida per continuar agafant experiència al màxim nivell. Mijares ha dedicat els dos últims dies a entrenar aquesta cita amb la Copa del Món, ja que ve de dues jornades de Copa d’Europa a Zell am See, on els resultats no han acompanyat perquè no ha pogut finalitzar les curses, però sí que ha demostrat un bon nivell d’esquí, segons n’ha explicat l’entrenador, Josh Alayrach.