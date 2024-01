La FAF busca "una evolució més ràpida de la selecció femenina" amb Panadero

Actualitzada 15/01/2024 a les 15:03

Albert Panadero ha estat presentat com a nou entrenador de la selecció femenina de futbol, un relleu que ha arrossegat certa polèmica per les declaracions de l'exseleccionador José Martín 'Guti' -que portava vuit anys al càrrec- que assenyalaven la FAF i culpava de la seva destitució al director tècnic femení, Justo Ruiz. Panadero s'ha mostrat molt il·lusionant amb l'oportunitat, que considera "tot un repte" i s'ha desmarcat d'un afer que assegura haver viscut "des de fora" i que "jo no entrava en aquesta equació". Tampoc han entrat en cap valoració, ni el president de la FAF, Félix Álvarez, ni el director tècnic, Eloy Casals que han donat un temps per acabar d'analitzar les acusacions de 'Guti', al que han felicitat per la seva feina durant tants anys, per informar de qualsevol conclusió. Pel que fa al canvi d'entrenador, Casals ha explicat que la federació ha decidit rellevar 'Guti' i escollir Panadero com a successor perquè "pensem que és el moment, ja que la selecció té marge de millora i busquem una evolució més ràpida. No entrarem en cap guerra i tenim la consciència molt tranquil·la del que hem fet". Panadero signa, de moment, per aquesta propera fase prèvia per al Campionat d'Europa de 2025, que anirà de l'abril al desembre i dimecres dirigirà el primera sessió del combinat femení.Álvarez ha confirmat la renovació del seleccionador masculí, Koldo Álvarez de Eulate. El tècnic finalitzava el seu vincle amb la federació el 2023, després de la celebració del darrer Preeuropeu i continuarà a la banqueta d'Andorra, almenys, fins el 2025, a la finalització de la propera Nations League.