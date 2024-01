L’FC Andorra llença per l’aigüera un partit en què es va avançar per dues vegades i cau en llocs de descens

No és gens fàcil pair una derrota de la forma com la va encaixar l’FC Andorra contra el Leganés. Llençant per l’aigüera dos avantatges en el marcador, encaixant un minut després de tornar a agafar el govern i claudicant, de penal i al minut 95, en un partit que aboca els tricolors, per primera vegada des del seu aterratge a Segona Divisió, als llocs de descens. Assegurava Eder Sarabia que el gran objectiu del grup havia de ser aprendre de tot allò que havia passat a la primera volta, però, a la primera oportunitat, l’equip es va tirar un tret