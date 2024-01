L'FC Andorra es tira un tret al peu (2-3)

Actualitzada 14/01/2024 a les 17:22

L’FC Andorra ha sumat l’11a derrota de la temporada després de perdre per 2-3 davant del Leganés a l’Estadi Nacional en un duel boig en què s’ha avançat en dues ocasions, però on ha acabat perdent amb un gol de penal al minut 94. Els tricolors, a més, podríen acabar la jornada en descens si l'Osca suma algun punt en la seva visita al Molinón, un fet que no passa des de l'ascens al futbol professional de fa un any i mig.

El duel ha seguit el guió previst, amb els tricolors monopolitzant la pilota, i els madrilenys provant de fer mal a la contra. Així, precisament, ha arribat el 0-1 al primer quart d’hora, però l’àrbitre l’ha acabat anul·lant per fora de joc de Diego García. Als d’Eder Sarabia els faltava un pèl de profunditat i clarividència, però no deixaven d’arribar, com amb un tir de Karrikaburu després d’0una mitja-volta, un de Benito massa tou que ha atrapat Diego, o una rematada de Bover massa fluixa després d’una passada llarga de Marsà. El marcador, però, no s’ha mogut, i el duel ha arribat sense gols al descans.

El partit s’ha posat ben de cara a la represa, i és que ni tan sols s’havia complert el primer minut de joc, quan Jandro ha avançat els tricolors després d’una bona cavalcada pel centre que ha acabat amb un xut des de la frontal que Diego Conde no ha pogut aturar. El gol ha obligat als madrilenys a fer una passa endavant, i ben a prop ha estat l’FC Andorra d’aprofitar-ho amb una sortida ràpida que ha acabat amb un tir massa tou d’Iker Benito. Però en una jugada aïllada, els madrilenys han pogut empatar a la sortida dun córner després de que la rematada de Sergio González acabés sent desviada per Rubén Bover en pròpia porta.

El partit s’ha tornat llavors boig, primer amb un tir d’Iván Gil que ha sortit un pèl creuat, i després amb una doble ocasió clara dels visitants, en tots dos casos de Franquesa, amb un tir tret de manera espectacular per Dani Martín, i amb un altre per la defensa. L’FC Andorra collaven, i han acabat trobant un penal per mans de Jorge Saénz que ha acabat decretant el VAR, i que Iván Gil no ha desaprofitat. Però aquest equip no té un partit tranquil, i just a la jugada després de treure de centre, el Leganés ha tornat a empatar amb una centrada per la dreta per Saénz a dins de l’àrea que, tot sol, ha superat a Dani Martín.

Quedaven més de deu minuts, però encara molt per fer, i l’FC Andorra ha tingut el tercer amb una rematada, de nou, d’Iván Gil, després d’una pilota a l’espai d’Àlex Pastor, i després, amb un cop de cap de Scheidler, que ha acabat tirant al ninot a un pam de la línia de gol. Alex Calvo, just al 90, ha marcat un gol anul·lat per fora de joc. Però just abans d’aquella jugada, Nyom havia quedat estès al terra, i un cop comprovada l’acció de Calvo, el VAR ha tornat fins enrere, i ha vist que el jugador dels madrilenys havia estat objecte de penal, i Diego García ha anotat el 2-3, deixant bocabadat a tot l’Estadi Nacional. Els tricolors s’han bolcat en busca de salvar un punt, però sense èxit, i han sumat una nova derrota.