El VPC Andorra supera amb solvència el Químic (42-3)

Actualitzada 14/01/2024 a les 06:32

El VPC Andorra es va desfer amb claredat del Químic ER a Prada de Moles per 42 a 3, en el partit de la segona jornada de la segona fase de la Divisió d’Honor Catalana. Els tricolors, que es van mostrar molt superiors des de l’inici, van anar per feina i arribaven al descans dominant per 30 a 3. El clar protagonisme de Pedro Gandini –autor de 22 punts amb dos assajos, tres transformacions i dos cops de càstig– va deixar el duel vist per sentència. L’equip de Dani Raya torna a jugar a Encamp i rebrà el Barça Rugby Blau la pròxima jornada.