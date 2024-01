Clàudia Tremps i Marc Ràdua s'imposen en la Comapedrosa

Actualitzada 14/01/2024 a les 06:31

Clàudia Tremps i Marc Ràdua van ser els vencedors de la individual de la Comapedrosa Andorra en la categoria Open, cursa puntuable per a la Copa d’Andorra així com per a la Copa d’Espanya. En sènior femenina, Tremps va marcar 2h17’27”, Maria Costa va ser segona amb un temps final de 2h20’19”, mentre que la basca Nahia Quincoces, tercera, va fer 2h26’11”. La categoria sènior masculina va ser molt lluitada, amb el guanyador, Marc Ràuda, marcant 2h03’38”, Jordi Alís, segon, va fer 2h03’19” i l’andorrà Noel Burgos, 2h03’27”.