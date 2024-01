Cande Moreno no finalitza el descens d'Altenmarkt-Zauchensee

Entra massa passada en una de les portes, acaba perdent la línia i queda fora del traçat

Cande Moreno no va completar el descens de la Copa del Món d’Altenmarkt-Zauchensee després d’entrar massa directa en un dels revolts i sortir del traçat. L’esquiadora va arrencar bé, marcant el 21è millor temps al primer sector, el 19è al segon parcial i el 27è al tercer, just abans d’entrar massa passada en una porta, i perdre la línia a la següent, saltar-se-la i quedar fora de cursa. Després de la cursa, Moreno va manifestar que era “una llàstima, perquè m’he notat bé, per fi he tornat a tenir bones sensacions sobre els esquís, a tenir confiança, i crec que era