Àxel Esteve queda 21è a la Copa d'Europa Berchtesgaden

Actualitzada 14/01/2024 a les 18:57

La Copa d'Europa d'eslàlom de Berchtesgaden, Alemanya ha acabat per Àxel Esteve en la 21a posició, assolint novament punts de Copa d'Europa, i a més ha estat aquesta la seva millor cursa en la competició continental. Esteve ha sumat avui 10 punts situant-se 21è a la cursa després d'una bona mànega i una segona que, tot i ser més conservadora, segons ha explicat el tècnic Greg Ribotto, ha estat suficient per estar entre els millors. Finalment, Esteve ha marcat un crono de 2.00.82 a 3.75 del guanyador suís Fadri Janutin a 1.57.87.Cande Moreno ha tancat avui la Copa del Món de velocitat d'Altenmarkt-Zauchensee, Àustria amb el supergegant. Moreno estava realitzant un bon esquí, no ha pogut completar la baixada del supergegant. Al primer sector marcava el 10è temps, al segon sector era el 47è crono i al tercer mantenia aquest 47è temps. Després, no ha pogut entrar en una porta i ha quedat fora.