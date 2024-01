Tercer triomf seguit del MoraBanc (87-76)

Actualitzada 13/01/2024 a les 22:37

El MoraBanc Andorra ha sumat la tercera victòria seguida (i setena en el que va de lliga) després d’imposar-se per 87-76 al Surne Bilbao Basket en un duel en què els tricolors han arrencat a remolc tota la primera meitat fruit del desencert i de la manca de defensa, però on han pogut capgirar el partit a la segona meitat.

El duel ha arrencat amb un intercanvi de cops, amb els visitants fent molt mal des de fora amb Smith, i també per dins amb Killeya-Jones, però els tricolors reaccionaven amb Dos Anjos liderant a l’equip a la zona, en un primer període finalitzat amb avantatge visitant per 19-25. Els visitants han arribat a marxar nou amunt (23-32) davant d’un MoraBanc poc encertat en atac, i sense les mateixes prestacions defensives demostrades durant els últims partits. Poc a poc els tricolors han començat a encertar, sobretot en el triple, però els bascos seguien amb uns grans números i mantenien les diferències positives, fins que al tram final el MoraBanc ha pogut encadenar unes bones defenses seguides per arribar al descans 40-44.

A la represa, un 4-0 amb dues cistelles de Maric han empatat el partit, i un triple de Borg ha situat els tricolors per davant (47-46) per primer cop des del 3-2 inicial. El MoraBanc ha abaixat el cul en defensa, molt més intens i endollat, i ha aprofitat dos triples seguits per obrir un forat de set punts (53-46), obligant a Ponsarnau a aturar el partit. Bilbao ha semblat reaccionar acostant-se a tres punts, però els tricolors han respost agafant la màxima diferència favorable en un tres i no res (66-52) en un quart que ha finalitzat 66-56.

El MoraBanc tenia la victòria ben encaminada, però un 0-4 visitant ha obligat a Lezkano a aturar el partit veient com el Bilbao Basket s’acostava a nou punts (69-60), però tres accions seguides de Harding han tornat a donar aire al MoraBanc (77-62). Una tímida reacció visitant tornava a situar la diferència per sota dels deu punts (79-71), però els tricolors no han deixat escapar la victòria tot i el maquillatge final del conjunt basc.

Tobias Borg, amb 20 punts, 2 rebots, 6 assistències, 4 recuperacions i 25 de valoració ha estat el millor del partit en un duel que ha tingut a Harding com a màxim anotador amb 21 punts.