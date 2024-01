Les dunes fan la guitza a Llovera a la supermarató

Actualitzada 13/01/2024 a les 06:33

Unes dunes a l’inici van complicar l’etapa supermarató del Dakar per a Albert Llovera i el seu equip, que van haver de completar el recorregut per la ruta alternativa, fet que els comportarà una sanció. Les complicacions al quilòmetre 20 d’etapa, on va quedar enganxat el camió de Llovera, van obligar-lo a prendre el recorregut alternatiu.

Després de l’etapa, el pilot va manifestar que “vista la situació hem pres la decisió d’anar a l’assistència de Shubaytah”, i va agregar que “hem penalitzat molt temps en aquesta etapa, però hem aprofitat aquestes hores per revisar tant el nostre estat físic amb els físios com la mecànica per part dels tècnics de Fesh-Fesh”. Per últim, va cloure que “sortir de tan enrere sempre és un inconvenient, però a les etapes amb tanta sorra i dunes la dificultat es multiplica per molt”.

A la resta de categories, el resident Adrien van Bevereen va endur-se el triomf a la supermarató en motos i continua tercer a la general, i en cotxes, el també resident Mathieu Baumel, copilot de Nasser Al-Attiyah, va caure al 17è lloc de la general. Avui hi haurà jornada de descans.